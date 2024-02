«Dune: Teil 2»: «Das Imperium schlägt zurück» des neuen Jahrtausends

Ihre Lage ist dennoch kaum besser: Zwar wurden sie inmitten der tödlichen Wüste von einer Gruppe der einheimischen Fremen aufgenommen. Die meisten der Ureinwohner stehen den vermeintlichen Invasoren aber höchst skeptisch gegenüber und würden sie am liebsten den riesigen Sandwürmern zum Frass vorwerfen. Einen Verbündeten finden sie ausgerechnet mit Fremen–Anführer Stilgar (Javier Bardem, 54), der in Paul die Inkarnation des Mahdi sieht – eines messianischen Retters. Paul selbst treibt hingegen zunächst nur eines an: Er will Rache an Baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård, 72) und dessen Gefolgsleuten nehmen. Sein Glück: Auch auf Arrakis verbindet nichts so sehr wie ein gemeinsamer Feind...