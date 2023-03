Das magische Gag-Feuerwerk zündet

Wer ein düsteres Fantasy-Epos à la «Der Herr der Ringe» erwartet, der dürfte sich bei «Ehre unter Dieben» fehl am Platz fühlen. Viel eher finden sich hier Parallelen zu «Guardians of the Galaxy». Der Streifen strotzt nur so vor Humor, Gags werden hier quasi im Minutentakt abgefeuert. Dabei zündet längst nicht jeder Spruch, doch die flotte Erzählung versprüht einen enormen Charme. Und das liegt nicht nur an Hugh Grant, der den eloquenten Fiesling Forge mit seiner berühmten britischen Art verkörpert.