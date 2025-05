«Dunkirk» bis «James Ryan»: Die besten Filme über den 2. Weltkrieg

Die Schrecken an der Front

Welche Grauen die Soldaten der jeweiligen Kriegsparteien in buchstäblich jeder Sekunde zwischen 1939 und 1945 miterleben mussten, wurde unzählige Male auf Zelluloid gebannt. Auf besondere Weise hatte das Regisseur Christopher Nolan 2017 mit seinem Werk «Dunkirk» getan. In Anlehnung an Winston Churchills «We Shall Fight on the Beaches»–Rede zeigt der Streifen die Erlebnisse von britischen Soldaten zu Land, zu Wasser und in der Luft.