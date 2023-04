Immer voll bei der Sache

Sein Herzblut habe er stets in die Filme gesteckt, wie er beteuert - selbst in die vermeintlichen B-Movies, die direkt auf DVD erschienen waren und für die er zuweilen belächelt wurde: «Selbst, wenn der Film sich am Ende als lausig herausgestellt hat, [...] habe ich sie jedes Mal wichtig genommen.»