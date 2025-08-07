Duo in «Jay Kelly»: George Clooney schwärmt von Adam Sandlers Talent

Der 64–Jährige sieht in dem «Happy Gilmore 2»–Star weitaus mehr als nur den Spassmacher, als den ihn viele kennen. «Wegen seiner hohen Gagen, die er mit grossen, albernen Komödien verdient, vergessen die Leute manchmal, dass er auch solche schönen Filme wie ‹Uncut Gems› macht», so Clooney weiter. «Das erinnert die Menschen daran – er ist nicht nur ein guter Komiker.»