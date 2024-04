Duschen war unmöglich! Christina Applegate über schweren MS-Schub

Schauspielerin Christina Applegate (52) schildert in einem Podcast einen besonders schweren Multiple–Sklerose–Schub. Ihre Beine schmerzten dabei so sehr, dass sie nicht in der Lage war, zu gehen oder zu duschen. «Meine Beine waren noch nie so schlecht», sagt die Schauspielerin in der neuesten Folge des «MeSsy»–Podcasts von ihr und Jamie–Lynn Sigler. «Die Beine sind einfach fertig. Ich kriege sie nicht mehr durchblutet. Sie hören nicht auf, weh zu tun», fügt sie hinzu.