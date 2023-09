Düsseldorf: Meghan und Harry verabschieden sich mit Glamour-Auftritt

Die nächsten Invictus Games werden unterdessen wieder in Nordamerika stattfinden. «Während sich die Invictus Games weiter angepasst und entwickelt haben, freue ich mich sehr, ankündigen zu können, dass die Invictus Games Foundation Kanada ausgewählt hat, um die allerersten Winter Hybrid Games im Jahr 2025 auszurichten», sagte Prinz Harry in einer Erklärung dazu. Der Wettkampf werde demnach in der Nähe von Whistler und Vancouver ausgetragen.