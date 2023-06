Düstere Prognose: «The Flash» könnte bis zu 200 Millionen Miese machen

Mit dem Stotterstart von «The Flash» gerät das DC Extended Universe immer tiefer in die Krise. Der letzte Film «Shazam! Fury of the Gods» floppte noch heftiger als der blitzschnelle Superheld jetzt. Nur 30,5 Millionen US-Dollar spielte «Shazam 2» im März 2023 an den ersten drei Tagen ein, etwa 134 Millionen standen am Ende zu Buche.