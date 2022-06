Der rund zweiminütige Trailer, der (natürlich) mit Kate Bushs (63) «Running up that Hill» untermalt ist, gibt wenig Hoffnung, dass der finale Kampf gegen Bösewicht Vecna gut ausgehen wird. «Ich weiss, dass du Angst hast. Du hast schreckliche Angst vor dem, was du gesehen hast. Aber ich werde dich nicht anlügen. Deine Freunde sind auf diesen Kampf nicht vorbereitet. Hawkins wird fallen», ist unter anderem aus dem Off zu hören. Am Ende heisst es: «Deine Freunde haben verloren.»