«Dutton Ranch»: Beth und Rip kehren am 15. Mai zurück

Erst Anfang März ging mit «Marshals» das jüngste «Yellowstone»–Spin–off bei Paramount+ an den Start, nun folgt schon der nächste Ableger: «Dutton Ranch» feiert am 15. Mai Premiere. Paramount+ verkündete den Starttermin zeitgleich mit der Veröffentlichung eines ersten Trailers.
Im Mittelpunkt von «Dutton Ranch» steht Beth Dutton, die in der fünften und finalen Staffel von «Yellowstone» ihren Bruder Jamie tötete. Nach dem Verkauf der Ranch in Montana beginnt sie mit ihrem Mann Rip Wheeler in Texas ein neues Leben. Begleitet werden die beiden von ihrem Ziehsohn Carter.
Mord und Totschlag im Trailer
In Texas wollen Beth und Rip einen Neuanfang wagen. Doch mit ihrer neuen Ranch machen sie sich schnell mächtige Feinde. Besonders Grossgrundbesitzerin Beulah Jackson zeigt früh, dass sie kein leichtes Spiel mit ihr haben werden. Der Trailer verspricht entsprechend reichlich Eskalation – von Prügeleien über Brandstiftung bis hin zu tödlicher Gewalt.
«Eine schöne Sache, so ein Vermächtnis. Aber nur, solange es fortbesteht», sagt Beth in dem Clip drohend zu Beulah Jackson. Der Satz lässt sich durchaus auch auf «Dutton Ranch» selbst beziehen. Denn die Serie soll das Erbe von «Yellowstone» weitertragen – entsprechend hoch sind die Erwartungen der Fans an den neuen Ableger.
Näher an «Yellowstone» als «Marshals»?
«Marshals» wird diesen Erwartungen aus Sicht vieler Fans nicht gerecht. Der Tenor: Die Serie knüpfe nur sehr lose an «Yellowstone» an und wirke eher wie eine beliebige Krimiserie. Im Mittelpunkt von «Marshals» steht Beths Bruder Kayce Dutton (Luke Grimes), der seine Heimat verlässt und sich einer Spezialeinheit der U.S. Marshals anschliesst.
Bei «Dutton Ranch» scheint eine allzu grosse Distanz zum Original jedenfalls nicht zu drohen. Regisseur Greg Yaitanes sagte im Gespräch mit «Collider», die Arbeit an dem Spin–off habe sich für ihn angefühlt, als würde er eine sechste Staffel von «Yellowstone» drehen.
Bekannte Gesichter und grosse Namen: Die Darsteller von «Dutton Ranch»
In «Dutton Ranch» stehen Kelly Reilly (48) und Cole Hauser (51) wieder als Beth und Rip vor der Kamera. Auch Finn Little (19) ist erneut als Carter zu sehen und setzt damit seine Rolle aus «Yellowstone» fort.
Neu dabei sind unter anderem zwei hochkarätige Stars. Annette Bening (67) übernimmt die Rolle der knallharten Rancherin Beulah Jackson. Ed Harris (75) spielt einen erfahrenen Tierarzt, der Beth und Rip zur Seite steht.
Die Erfolgsserie «Yellowstone» mit Kevin Costner (71) ist inzwischen zu einem weit verzweigten Franchise herangewachsen. Zum von Taylor Sheridan (54) geschaffenen Serienuniversum gehören bereits die Prequels «1883» und «1923». Mit «1944» und «6666» sind zudem schon weitere Ableger angekündigt.