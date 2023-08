Dwayne Johnson gibt DC-Bossen Schuld am Scheitern von «Black Adam»

Nach der Ankündigung der US-Filmgesellschaft Warner Bros. im Jahr 2017, dass Action-Star Dwayne Johnson (51) die Hauptrolle in einer Verfilmung der Superhelden-Figur «Black Adam» aus dem Kosmos von DC Comics übernehmen werde, waren die Erwartungen gross. Als der Film 2022 schliesslich tatsächlich in den Kinos anlief, blieben die Umsätze jedoch deutlich hinter den Erwartungen der Studio-Bosse zurück. In der Folge wurden die Verträge mit Johnson aufgekündigt und Pläne für eine Fortsetzung eingestampft.