Dwayne Johnson: Mit Haaren und Akzent im «Smashing Machine»-Trailer

An der Seite von Dwayne Johnson ist in «The Smashing Machine» Emily Blunt (42) zu sehen. Die für ihre Nebenrolle in «Oppenheimer» Oscar–nominierte Darstellerin verkörpert Mark Kerrs damalige Freundin. Regie führt Benny Safdie (39). Mit seinem Bruder Josh (41) drehte er für A24 bereits die rauen Dramen «Good Time» und «Der schwarze Diamant». In letzterem Film führte er Adam Sandler (58) zur vielleicht besten Leistung seiner Karriere. Wie Dwayne Johnson kein Filmstar, den man mit grimmigen Indie–Dramen in Verbindung bringt...