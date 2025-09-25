Dwayne Johnson: Seltener Auftritt mit seiner Tochter

«The Smashing Machine» ist ein Biopic über den ehemaligen Mixed–Martial–Arts–Kämpfer Mark Kerr (56). Johnson machte für die Hauptrolle eine unglaubliche optische Veränderung und nahm fast dreissig Kilo ab. Er verkörpert den MMA–Fighter Kerr, der in den 90er–Jahren als einer der Besten der Welt galt, aber auch mit Sucht und persönlichen Problemen kämpfte. Co–Star Emily Blunt spielt Kerrs damalige Frau Dawn Staples, eine trockene Alkoholikerin aus Arizona, die Mark Kerr in Las Vegas heiratete. Kinostart in Deutschland ist am 2. Oktober 2025.