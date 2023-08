Dwayne Johnson über die Brände auf Maui: «Mein Herz ist gebrochen»

«Bleibt stark»

In einem Instagram-Posting zeigte Johnson mehrere Fotos von der Zerstörung und den Helfern, die gegen die Brände kämpfen. Dazu schrieb er: «Ersthelfer, Gesundheitsteams, Hotels, lokale Unternehmen, Einsatzorganisationen vor Ort und alle unsere lokalen Helden, bleibt stark - wir lieben euch und schätzen euch.» Widerstandskraft liege in der DNA der Bewohner. «Unsere Vorfahren liegen uns im Blut. Das ist, wer wir sind. Das ist, was wir tun.» In einer Video-Botschaft sagte er zudem: «Mein Herz ist komplett zerbrochen.»