Dwayne Johnson überrascht Familie im Kino mit kleinem Hundewelpen

Dwayne «The Rock» Johnson (50) feierte kürzlich die Premiere seines neuen Animationsfilms «DC League of Super-Pets». Bei Instagram teilte er ein Video mit Eindrücken einer besonderen Kinovorstellung des Films. Johnson verkleidete sich dabei als seine Figur, Hund Krypto, und überraschte das Publikum in einem Kino in Los Angeles. Eine Extra-Überraschung hatte The Rock für eine Familie, die ebenfalls im Kinosaal sass.