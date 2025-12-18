Dwayne Johnson und Kevin Hart feiern erste Golden-Globe-Nominierungen

Dwayne Johnson (53) und Kevin Hart (46) haben sich gemeinsam beim 83. Golden Globes First–Time Nominees Luncheon in Beverly Hills gezeigt. «Nur zwei Erstnominierte, keine grosse Sache», schrieb Hart bei Instagram zu einem gemeinsamen Bild mit Johnson von dem Event und fügte lachende Emojis an. «Ich bin so stolz auf meinen dummen Bruder! [...] Ich liebe dich für immer, Trottel.»