Dwayne Johnson und Lucy Liu sorgen in Berlin für Fan-Auflauf

Besuch im Borchardt und bei Madame Tussauds

Dwayne «The Rock» Johnson setzte in einem pflaumenfarbenen Maximantel und der dazu passenden Hose, die er mit einem kastanienbraunen Rollkragenpullover kombinierte, ein modisches Statement. Auf seiner Instagramseite gab der frühere Wrestler Einblicke in seinen Berlin–Besuch. So postete er sich nach der Landung am Flughafen und besuchte auch ein Gym. «Morgentraining hier in Berlin, bevor der Wahnsinn heute Abend beginnt», schrieb er zu einem Clip am Sonntagvormittag. «Bin weniger als 24 Stunden in Deutschland und ich bin wirklich bewegt von all der Liebe vom deutschen Volk. Danke, liebe euch zurück und wir sehen alle heute Abend bei unserer Premiere.» Er speiste auch im Promi–Restaurant Borchardt und besuchte «einen gewissen kahlen tätowierten Kerl» bei Madame Tussauds.