Dwayne Johnsons «Red One» bleibt zum Auftakt hinter Erwartungen zurück

Die Produzenten um Dwayne Johnson entschieden sich schliesslich, den Film 2024 in die Kinos zu bringen. Allerdings nur kurz. Aufgrund des zeitlich beschränkten Auswertungsfensters in den Lichtspielhäusern boykottieren manche Kinobetreiber in Deutschland, etwa die Kette Cineplex, das Weihnachtsspektakel. Das Resultat: «Red One – Alarmstufe Weihnachten» lockte letzte Woche zum Start in Deutschland nur 100.000 Zuschauer in die Filmtheater.