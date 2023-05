Dysmorphophobie: Megan Fox hat ihren Körper «nie» geliebt

«Viele Unsicherheiten»

Der «Transformers»-Star hatte auch schon in einem Interview mit der britischen «GQ Style», das im Oktober 2021 erschien, über die körperdysmorphe Störung gesprochen. Damals sagte Fox, sie habe mit «vielen tiefen Unsicherheiten» im Zusammenhang mit ihrem Körperbild zu kämpfen. Die Schauspielerin erklärte, dass sie das Gefühl habe, Schönheit sei nicht gleichbedeutend mit Selbstvertrauen: «Wir schauen vielleicht jemanden an und denken: ‹Diese Person ist so schön. Ihr Leben muss so einfach sein.›» Die denken aber höchstwahrscheinlich nicht so über sich selbst, meint die Schauspielerin.