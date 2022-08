Mehr Reichweite dank stärkerer Akkus

Denn eines der Kernthemen in der Weiterentwicklung von E-Bikes ist die Reichweite. Bosch erhöhte seine Akkukapazität zuletzt auf 750 Wattstunden. In Reichweite bedeutet das ein Plus von 20 Prozent. Damit kommt man im Tour-Modus (zweite Stufe von vier) rund 80 Kilometer weit. Das bedeutet, dass städtische Nutzer mit ein bis zwei Ladezyklen pro Woche auskommen könnten. Neben der Reichweite hat der Akku neuerdings auch einen ästhetischen Einfluss: Nämlich dann, wenn er im Rahmen verbaut wird. Das sieht elegant aus, kann aber auch Nachteile haben. So sollte man darauf achten, dass er leicht auszubauen ist, damit er auch unabhängig vom Fahrrad geladen und gelagert werden kann. Denn Akkus reagieren empfindlich auf Kälte und Hitze.