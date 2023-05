Earth, Wind & Fire-Gitarrist Sheldon Reynolds stirbt mit 63 Jahren

Mitglied späterer Besetzungen von Erfolgs-Bands

Reynolds spielte ab 1983 in der legendären Funk- und Soul-Band Commodores Gitarre, nachdem Mitgründer und Sänger Lionel Richie (73) sowie Gitarrist Thomas McClary (73) die Gruppe verlassen hatten. Im Jahr 1987 stiess der talentierte Musiker dann zu Earth, Wind & Fire. Die Band hatte seit dem Jahr 1984 eine Pause eingelegt, formierte sich jedoch unter Gründer Maurice White (1941-2016) in neuer Besetzung. Reynolds war auf den Alben «Heritage», «Millennium» und «In the Name of Love» als Gitarrist und Sänger zu hören. Bis zum Jahr 2002 verblieb er in der Band.