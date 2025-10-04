Ebenbild von Mutter Kris Jenner: Kim Kardashian mit Pixie-Cut in Paris

Neuer Look, neue Kim! Bei der Alaïa–Frühjahrsshow 2026 im Rahmen der Pariser Fashion Week musste man direkt zweimal hinsehen, um Kim Kardashian (44) zu erkennen: Der Reality–Star trug seine dunklen Haare zu einem frechen Pixie–Cut frisiert und erinnerte damit verblüffend an ihre Mutter Kris Jenner (69).
In einem schwarzen Korsett–Midikleid und einer lässig über die Schultern geworfenen Leder–Shearling–Jacke sass Kim in der Front Row – und präsentierte dabei ihren bislang kürzesten Haarlook. Ihr rabenschwarzer Pixie Cut mit einer sanften, fransigen Ponypartie und einem eleganten Nacken–Tapering liess Assoziationen an Stil–Ikonen wie Jean Seberg oder Audrey Hepburn wach werden – genauso aber an den ikonischen Kris–Jenner–Look.
Der kurze Haarschnitt gab auch den Blick auf Kardashians Ohrschmuck frei: Der Reality–Star trug zahlreiche funkelnde Schmuckstücke an beiden Ohren.
Kim Kardashian trägt «Paris pixi»
«Paris pixi», nannte ihr langjähriger Hairstylist Chris Appleton den Look auf Instagram – und das Internet reagierte sofort mit Begeisterung. Viele Fans mussten zweimal hinschauen, um Mutter und Tochter überhaupt auseinanderzuhalten.
Vermutlich handelt es sich bei der Frisur um eine Perücke: Kardashian ist bekannt dafür, immer wieder mit Haarfarbe und –länge zu experimentieren. Allerdings kehrt sie meist schnell wieder zu ihren charakteristischen XXL–Hollywood–Wellen zurück.