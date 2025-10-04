Ebenbild von Mutter Kris Jenner: Kim Kardashian mit Pixie-Cut in Paris

In einem schwarzen Korsett–Midikleid und einer lässig über die Schultern geworfenen Leder–Shearling–Jacke sass Kim in der Front Row – und präsentierte dabei ihren bislang kürzesten Haarlook. Ihr rabenschwarzer Pixie Cut mit einer sanften, fransigen Ponypartie und einem eleganten Nacken–Tapering liess Assoziationen an Stil–Ikonen wie Jean Seberg oder Audrey Hepburn wach werden – genauso aber an den ikonischen Kris–Jenner–Look.