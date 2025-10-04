Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. News
  3. Ebenbild von Mutter Kris Jenner: Kim Kardashian mit Pixie-Cut in Paris
Bei der Show von Alaïa

Ebenbild von Mutter Kris Jenner: Kim Kardashian mit Pixie-Cut in Paris

«Kris–Cut» oder «Paris pixi»? Kim Kardashian zeigte sich bei der Fashion Week in Paris mit kurzen Haaren und sah dabei wie eine Doppelgängerin ihrer Mutter Kris Jenner aus.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Kim Kardashian war bei ihrem jüngsten Auftritt das Ebenbild ihrer Mutter Kris.
Kim Kardashian war bei ihrem jüngsten Auftritt das Ebenbild ihrer Mutter Kris. Getty / 2025 Claudio Lavenia

Neuer Look, neue Kim! Bei der Alaïa–Frühjahrsshow 2026 im Rahmen der Pariser Fashion Week musste man direkt zweimal hinsehen, um Kim Kardashian (44) zu erkennen: Der Reality–Star trug seine dunklen Haare zu einem frechen Pixie–Cut frisiert und erinnerte damit verblüffend an ihre Mutter Kris Jenner (69).

In einem schwarzen Korsett–Midikleid und einer lässig über die Schultern geworfenen Leder–Shearling–Jacke sass Kim in der Front Row – und präsentierte dabei ihren bislang kürzesten Haarlook. Ihr rabenschwarzer Pixie Cut mit einer sanften, fransigen Ponypartie und einem eleganten Nacken–Tapering liess Assoziationen an Stil–Ikonen wie Jean Seberg oder Audrey Hepburn wach werden – genauso aber an den ikonischen Kris–Jenner–Look.

Der kurze Haarschnitt gab auch den Blick auf Kardashians Ohrschmuck frei: Der Reality–Star trug zahlreiche funkelnde Schmuckstücke an beiden Ohren.

Kim Kardashian trägt «Paris pixi»

«Paris pixi», nannte ihr langjähriger Hairstylist Chris Appleton den Look auf Instagram – und das Internet reagierte sofort mit Begeisterung. Viele Fans mussten zweimal hinschauen, um Mutter und Tochter überhaupt auseinanderzuhalten.

Vermutlich handelt es sich bei der Frisur um eine Perücke: Kardashian ist bekannt dafür, immer wieder mit Haarfarbe und –länge zu experimentieren. Allerdings kehrt sie meist schnell wieder zu ihren charakteristischen XXL–Hollywood–Wellen zurück.

Von SpotOn vor 41 Minuten
Themen per E-Mail folgen