«Eberhofer»-Fanliebling brilliert erneut im Sonntagskrimi

Der unglückselige Wachmann Andreas Busch führt gleich in den ersten Minuten des neuen «Polizeiruf 110: Funkensommer»(26. Mai um 20:15 Uhr im Ersten) äusserst drastisch auf das Thema hin: Er beobachtet panisch, wie ein Haus abbrennt. In seinen Brillengläsern spiegeln sich nicht nur die lodernden Flammen des brennenden Gebäudes, sondern vor allem die Hilflosigkeit und Angst in seinen Augen. Auch im weiteren Verlauf des Krimis stellt der Busch–Darsteller Gerhard Wittmann (60) sein schauspielerisches Talent eindrucksvoll unter Beweis.