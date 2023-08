Eberhofers erotisches Problem? Schauspieler Sebastian Bezzel klärt auf

Sebastian Bezzel: Den Eberhofer «muss man immer zu seinem Glück zwingen»

Um das «Problem im Kopf» in Franz Eberhofers Fall zu erklären, steigt der Schauspieler tiefer in dessen Psyche ein: «Der Eberhofer ist ein Mensch, der Veränderungen hasst. Er will, dass alles immer so bleibt wie es war: die Oma, sein Saustall, die Klamotten... In den Büchern und Filmen wird ja erzählt, dass seine Mutter bei seiner Geburt gestorben ist. Seine Veränderungsunlust hat also einen ernsten Hintergrund», sagt Bezzel.