Echt vs. Kunstbaum: Was ist besser für Umwelt und Geldbeutel?

Der Weihnachtsbaum ist für viele eine der liebsten Traditionen. Doch das Ritual spaltet auch die Gemüter: Auf der einen Seite die Puristen, für die Weihnachten ohne den Duft von Harz und Nadeln undenkbar ist. Auf der anderen Seite die Pragmatiker, die das Nadeln, Schleppen und Entsorgen satthaben. Doch in Zeiten von Klimawandel und Inflation geht es längst nicht mehr nur um Ästhetik. Die Frage lautet: Was kostet uns der Baum wirklich – finanziell und ökologisch?