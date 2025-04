«Echte Einblicke»: Serkan Yavuz startet einen neuen Podcast

Nach der turbulenten Trennung von seiner Ehefrau Samira (31) versucht Serkan Yavuz (32) jetzt, sein Leben neu zu ordnen – und dabei auch seine berufliche Karriere voranzutreiben. Der Reality–TV–Star startet am 8. Mai seinen eigenen Podcast «unREAL mit Serkan Yavuz», in dem er mit seiner Vergangenheit aufräumen will. «Ich habe Fehler gemacht – und dabei alles verloren. Heute weiss ich nur eins: Ich will mich selbst wiederfinden. Für mich und meine Familie», kündigt der einstige «Bachelorette»–Kandidat gemeinsam mit der Podcast–Plattform Podimo auf Instagram an.