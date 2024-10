«Echte» Freunde: Al Pacino über den «wilden» Johnny Depp

Obwohl sie einige Jahre nicht mehr miteinander gesprochen haben, verbindet Al Pacino (84) eine tiefe Verbundenheit zu Kollege Johnny Depp (61). Der «Pate»– und der «Fluch der Karibik»–Star haben sich für ihren neuen Film «Modi: Three Days on the Wing of Madness» (bisher kein deutscher Starttermin) zusammengetan. Pacino hat mit dem US–Magazin «People» über ihre Freundschaft gesprochen.