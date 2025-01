Eckart von Hirschhausen: «Alkohol macht vom ersten Schluck an krank»

Wie bewerten Sie die Rolle der Alkoholindustrie und ihrer Marketingstrategien im Zusammenhang mit Konsummustern bei jungen Menschen?

von Hirschhausen: Ein Beispiel aus dem Film: Wer erinnert sich noch an die Diskussion, als vor gut 20 Jahren plötzlich diese Alkopops in Mode kamen. Sie waren mit so viel Zucker und tropischen Fruchtaromen verpanscht, dass man gar nicht schmeckte, dass 5 bis 8 Prozent Alkohol drin war, also mehr als im Bier. Die Zielgruppe waren Mädchen und junge Frauen. Als die Probleme damit so offensichtlich wurden, dass die Politik handeln musste, wurde eine Sondersteuer eingeführt, die den Verkauf unattraktiver machen sollte. Die Steuer gilt aber nur für Getränke bis 10 Prozent. Was passierte? Jetzt haben die Dinger alle statt 5 Prozent wie damals heute 10 Prozent.