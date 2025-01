Eckart von Hirschhausen macht mit «Was kann der Mensch?» Schluss

Von Hirschhausen wird selbst zum Kandidaten

«15 Jahre erfolgreich Unterhaltungsfernsehen für den WDR in der ARD zu machen, war mir eine grosse Ehre. In der letzten Show zeigen wir noch einmal, was öffentlich–rechtliche Unterhaltung kann: Menschen feiern, mitlachen und zwischendurch authentische Gespräche führen mit ungewöhnlichen Wendungen», zitiert der Sender von Hirschhausen. In der letzten Ausgabe muss der Komiker auch noch einmal selbst als Kandidat ran.