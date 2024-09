Ed O'Neill erfuhr zufällig von seinem Serien-Aus als Al Bundy

Derbe, politisch höchst inkorrekt und mindestens ebenso erfolgreich: Die US–Sitcom «Eine schrecklich nette Familie» erfreute sich in den 90er Jahren auch in Deutschland grosser Beliebtheit. Zwischen 1992 und 1997 flimmerten die insgesamt 259 Episoden über die heimischen Bildschirme, zunächst bei RTL, dann auf ProSieben. Dass im Jahr 1997 nach elf Staffeln Schluss war, traf die zahlreichen Fans der Serie unvermittelt – so auch Ed O'Neill (78), wie der Al–Bundy–Darsteller jetzt im Gespräch mit seiner TV–Tochter Christina Applegate (52) ausgeplaudert hat.