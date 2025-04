Ed Sheeran baut sich Privat-Kneipe in seinen Hinterhof

«Man kann nie wirklich so entspannen, wie man es früher konnte, wie in meinen Teenagerjahren, als man in eine Kneipe ging, um Dampf abzulassen», erklärte der «Eyes Closed»–Sänger im Gespräch. Das Problem: Als Weltstar kann Sheeran kaum noch unbehelligt ein Lokal besuchen. Die Lösung fand er auf seinem eigenen Grundstück: «Es gab eine verfallene Scheune auf meinem Grundstück. Ich dachte, wir könnten sie einfach in ein Pub verwandeln.»