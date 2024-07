Ed Sheeran bis Spike Lee: Diese Stars jubeln von der Olympia-Tribüne

Die bisherigen Starauftritte

Seit dem Beginn der Olympischen Sommerspiele in Paris am vergangenen Freitag (26. Juli) lohnte es sich immer wieder, einen Blick über das Publikum schweifen zu lassen. Superstar Tom Cruise (62) etwa feuerte bereits am Samstag die Freistil–Staffel der US–Schwimmerinnen an, am Sonntag ging es für ihn weiter zum Kunstturnen. Dort waren auch Oscarpreisträgerin Jessica Chastain (47), die ihre beiden Kinder mitbrachte, sowie Sängerin Ariana Grande (31) neben Bruder Frankie Grande (41) und «Wicked»–Co–Star Cynthia Erivo (37) zu sehen.