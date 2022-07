Ed Sheeran bringt eigene Modekollektion auf den Markt

Das Multitalent ist auf Tour

Der Künstler, bekannt für Songs wie «Shape of You», «Perfect» und «Shivers», ist derzeit auf Tour. Sie trägt den ungewöhnlichen Namen « - = ÷ x». Der 31-Jähige macht im Rahmen dieser im Juli und September Halt in Deutschland. Dabei tritt er jeweils drei Tage in Gelsenkirchen und in München auf.