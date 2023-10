Ed Sheeran dank «Autumn Variations» zum fünften Mal an der Chartspitze

Alles beim Alten bei den Singles

Deutlich weniger Bewegung – keine, um genau zu sein – findet sich derweil bei den Single–Charts. Wie in der Vorwoche und zum nunmehr sechsten Mal in Folge verteidigen Sira, Bausa & badchieff mit «9 bis 9» den Platz an der Sonne. Ebenfalls unverändert finden sich dahinter «Prada» von cassö, Raye & D–Block Europe« auf Platz zwei sowie »Hässlich" von Ayliva auf dem Bronze–Rang.