Ed Sheeran geniesst Ipswich-Sieg im Stadion

Schon vor einigen Wochen war in sozialen Netzwerken ein Mural zu sehen, dass Sheeran am Stadion seiner Mannschaft bekommen hat. Auf Instagram posteten er und der Künstler ein Foto von Sheeran vor dem Gemälde. Der Sänger schrieb darüber am Samstag in einer Instagram–Story: «Es ist eine grosse Ehre, ein Wandbild in Ipswich ausserhalb des Stadions zu haben.» Dass seine Mannschaft, die in der Premier League gegen den Abstieg kämpft, dann noch mit 2:1 gegen den direkten Rivalen Wolverhampton Wanderers gewonnen hat, dürfte den Popstar gefreut haben.