Ed Sheeran kommt im Dezember nach München

Für gewöhnlich füllt Sheeran grosse Stadien, für Ende des Jahres wurden nun aber fünf kleinere Konzerte des Sängers angekündigt. Eines davon steigt in der Münchner Olympiahalle, die offiziell etwas mehr als 15.000 Plätze bietet – für einen Star wie ihn, ein doch recht kleiner Rahmen. Sheeran möchte «ein paar Shows in Europa spielen», schreibt er bei Instagram. «Diese Shows werden natürlich intimer sein als eine Stadionshow, aber trotzdem unglaublich.» Er liebe es, an diesen Orten aufzutreten.