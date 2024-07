Ed Sheeran kündigt drei Deutschland-Konzerte für 2025 an

Der Vorverkaufsstart ist am Mittwoch, 10. Juli. Düsseldorf ist damit die vorerst letzte angekündigte Station der aktuellen Konzerttournee von Ed Sheeran. Die Tour begann im April 2022 in Dublin, Irland. In diesem Jahr trat der Sänger hierzulande vor allem auf Festivals auf. Er stand beim Hurricane in Scheessel oder zum Auftakt der Fussball–EM beim Fanfest in München auf der Bühne.