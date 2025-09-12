Ed Sheeran mit «Play»: Der will nur spielen!

Nachdem die Unterkiefer wieder eingerenkt sind, startet die Party mit «Sapphire», eine der ersten Singles, zu der gut gelaunt und mit epischen Synthies und Chören durch die Nacht getanzt werden kann. Weiter geht's mit den persischen Einflüssen des Technicolor–Pop–Hits «Azizam», der von Sheerans Reisen tönt und seiner Feierlust erzählt. «Old Phone» ist ein klassischer Sheeran–Track mit Gitarre und persönlichen Lyrics über die Nostalgie, ein altes Handy wiederzufinden, das zum Wurmloch in die Vergangenheit wird. Neue Ufer erkundet «Symmetry», das mit etwas Fantasie vom hyperaktiven Sound eines Jamie XX inspiriert sein könnte.