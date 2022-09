Ed Sheeran muss wegen Marvin-Gaye-Urheberrechtsansprüchen vor Gericht

Sheeran hatte in der Vergangenheit mit mehreren ähnlichen Fällen zu kämpfen, darunter Klagen wegen «Photograph» - die aussergerichtlich beigelegt wurde -, «The Rest of Our Life» - die auf Sheerans Antrag hin abgewiesen wurde - und zuletzt gewann er einen Fall, in dem behauptet wurde, er habe «Shape of You» plagiiert. Kurz nach dem Urteil gab der Sänger ein Video-Statement heraus, in dem er zum Ausdruck brachte, dass diese Fälle «der Songwriting-Industrie wirklich schaden».