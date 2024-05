Ed Sheeran überrascht Musikstudenten mit Akustik-Perfomance

Ed Sheeran ist auf besonderer Mission

Aktuell besucht Ed Sheeran mehrere Bildungseinrichtungen in seiner britischen Heimat, um den Schülern Musik näherzubringen. Am 10. Mai war er beispielsweise an der Fairlight Primary and Nursey School in Brighton zu Gast. Auch hier überraschte er die Grundschüler im Musikunterricht mit einer kleinen Performance und spendete danach fünf seiner Gitarren. Über diesen Überraschungsgig hatte ebenfalls die «BBC» berichtet.