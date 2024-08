Ed Sheeran verteilt Pizza auf Supermarkt-Parkplatz

Am Dienstag, 13. August, fuhr er in dem Tingly–Ted‹s–Truck vor dem Shoppingcenter London Colney Store in Hertfordshire vor und servierte den überraschten Passanten zum Wocheneinkauf Pizza–Stücke mit seiner Sosse – garniert natürlich mit einem breiten Lächeln des Sängers. Ed Sheeran schlenderte sogar in den Sainsbury›s–Supermarkt des Einkaufscenters, um seine Sosse direkt am Gewürzregal an den Mann und die Frau zu bringen.