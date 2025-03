Eddie Jordan: Schumacher-Entdecker mit 76 Jahren an Krebs verstorben

In einer Erklärung seiner Familie, aus der die BBC zitiert, heisst es: «Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Eddie Jordan OBE bekannt, dem ehemaligen Formel–1–Teambesitzer, TV–Experten und Unternehmer. Er ist in den frühen Morgenstunden des 20. März 2025 im Kreise seiner Familie in Kapstadt friedlich verstorben.» Jordan litt demnach an einer aggressiven Form von Prostatakrebs.