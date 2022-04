Eddie Redmayne erkannte Robert Pattinson als «Batman» nicht

Redmayne und Pattinson teilen eine besondere Vergangenheit. In den Anfängen ihrer Karriere bildeten die Briten eine Art Wohngemeinschaft mit den mittlerweile ebenfalls bekannten Schauspielern Jamie Dornan (39), Andrew Garfield (28) und Charlie Cox (39). Pattinson ist seit Anfang März als «Batman» im Kino zu sehen. Redmayne kehrte am 7. April als Newt Scamander in «Phantastische Tierwesen 3 - Dumbledores Geheimnisse» zurück.