Eddie Redmayne: Mega-Gage für Rolle in «The Day of the Jackal»

Nachdem der britische Schauspieler Eddie Redmayne (42) im Jahr 2015 für seine Verkörperung des Physikers Steven Hawking (1942–2018) in «Die Entdeckung der Unendlichkeit» einen Oscar abräumte, ging es mit seiner Karriere steil nach oben. In der Folgezeit wurde er vor allem durch seine Rolle des Magie–Zoologen Newt Scamander in dem Harry–Potter–Spin–off «Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind» einem grösseren Publikum bekannt. Für seine neueste Rolle in der Sky–Serie «"The Day of the Jackal» räumt er nun eine absolute Rekord–Gage ab.