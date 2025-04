«Eden» mit Daniel Brühl: Wenn das Paradies zur Hölle auf Erden wird

Dabei beruht «Eden» auf wahren Begebenheiten und schuf ein Mysterium, das auch fast 100 Jahre später noch nicht vollends aufgeklärt werden konnte und folglich zu Google–Nachforschungen einlädt. Interessierte sollten sich damit aber selbstredend bis nach dem Kinobesuch Zeit lassen, um sich nicht zu spoilern. Daher an dieser Stelle auch nur so viel: Die als «Galápagos–Affäre» bekanntgewordene Vorlage zum Film schickte sich an zu belegen, dass Darwins Prinzip «Survival of the Fittest» durchaus auch auf die Menschheit anzuwenden ist.