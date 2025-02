Edith Stehfest: «Ich bin eben ohne Filter»

Hätten Sie vorher gedacht, im Camp derartig zu polarisieren?

Stehfest: Also ich glaube, dass es für mich mittlerweile seit der dritten Klasse normal ist, dass ich polarisiere. Wenn zu Fasching alle als Prinzessin gegangen sind, kam für mich nur Pippi Langstrumpf infrage. Das heisst, dass ich so oder so mit ganz vielen Entscheidungen nicht in die gesellschaftliche Norm, im Sinne von «So muss eine Frau sein», hineinpasse. Allerdings ist es für mich in Ordnung, weil ich dabei immer ich selber bin. Deswegen gibt es eigentlich nichts, was mich dann stört, wenn ich die Sachen aus meinem ganzen Herzen getan habe. Natürlich bin ich angeeckt im Camp, allerdings habe ich mich auch danach immer wieder mit den Menschen zusammenfinden können. Und das war für mich eine sehr, sehr schöne Erfahrung, daraus lernen zu dürfen.