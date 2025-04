Für Feinschmecker

Edler Genuss: Pistazien-Doppelkekse mit cremiger Füllung

Ein Keksrezept für Pistazien–Liebhaber: Im Teig, in der Füllung und in der Glasur scheint das Aroma der grünen Delikatesse durch. Ihren feinen Geschmack ergänzt cremige weisse Schokolade. So edel waren Kekse noch nie.