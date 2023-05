Edward Berger: Folgt nach «Im Westen nichts Neues» jetzt Hollywood?

Können Sie sich erklären, warum «Im Westen nichts Neues» speziell im Ausland so gefeiert und positiv aufgenommen worden ist?

Berger: Ich habe den Film gemacht, weil wir in Deutschland eine singuläre Perspektive auf das Thema Krieg haben - mit unserer Schuld und den Verbrechen, die das Land im letzten Jahrhundert begangen hat. Dieses Gefühl ist in jede Sekunde des Films geflossen, in jede Entscheidung, ins Casting, die Musik, den Schlamm, die drastische Darstellung der Brutalität, einfach in alles. Das können wir nur in Deutschland erzählen - nicht in England oder Amerika. In den Filmen dort wird dem Krieg auch immer etwas Positives abgewonnen. Da steht am Schluss der Sieg, ein Held, der den Feind überwunden hat. Wir können uns mit diesem Gefühl nicht identifizieren und deshalb auch nicht davon erzählen.